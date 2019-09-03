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В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка

Это произошло в результате несчастного случая в бассейне

АНКАРА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Несовершеннолетняя гражданка России погибла в результате несчастного случая в бассейне одного из отелей в курортной Анталье на юге Турции. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

"3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар [Аланья], в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка, 2013 года рождения. Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось", - сказала она.

По словам Касимовой, "в губернаторство Антальи направлен официальный запрос с требованием тщательного расследования случаев гибели российских туристов на территории провинции и привлечения к ответственности виновных лиц".
 

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