Экс-главу агентства ипотечного кредитования Пензы осудили за злоупотребления полномочиями

ПЕНЗА, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор агентства ипотечного кредитования Пензенской области Вениамин Бочкарев осужден на два с половиной года колонии за злоупотребления при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию жилищных программ в регионе. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте СУ СК по региону.

"Бочкареву назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафа в размере 60 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу", - указано в сообщении. Кроме того, осужденный в течение года не может занимать руководящие должности в коммерческих организациях, государственных структурах и органах местного самоуправления.

Бочкарев был задержан в октябре 2017 года. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Суд установил, что в 2012-2014 годах Бочкарев допустил нарушения при реализации программы по расселению граждан из домов в зоне строительства моста через реку Суру Пензы. Из-за его действий трое граждан лишились домов в указанной зоне и права на получение другого жилья.

Кроме того, в 2014-2015 годах Бочкарев использовал более 56 млн рублей бюджетных инвестиций, выделенных для реализации жилищных программ, не по целевому назначению, что повлекло сбой в работе агентства ипотечного кредитования.