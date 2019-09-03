Суд отпустил из СИЗО под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках Фомина

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергея Фомина, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Следственный комитет РФ также просит смягчить меру пресечения другому фигуранту дела, Егору Жукову.

"Постановлением Басманного районного суда обвиняемому Фомину изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сказала представитель суда. Срок домашнего ареста определен до 8 октября.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 15 человек, включая Сергея Фомина и Егора Жукова. Во вторник СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов дела и отменил им меры пресечения (Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова отпустили из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов, включая видеозаписи с камер наблюдения. Но их действия были переквалифицированы на административные правонарушения и соответствующие материалы направлены в полицию.

Расследование уголовного дела в отношении других фигурантов продолжается, следствием устанавливается роль каждого из них в произошедших событиях.

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве. По оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, которые были объединены в одно производство.