{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ и их парашюты пока не найдены

Военные успели катапультироваться перед крушением самолета
Штурмовик Су-25 Максим Романов/ТАСС, архив
Описание
Штурмовик Су-25
© Максим Романов/ТАСС, архив
На эту тему
Что известно о крушении Су-25УБ на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Участники поисково-спасательных работ пока не нашли катапультировавшихся при крушении на Ставрополье учебно-боевого штурмовика Су-25УБ летчиков или их парашюты, сообщил ТАСС во вторник источник во властных структурах региона.

"Самолет упал в Советском районе. Ни парашютов, ни пилотов. Пока в неизвестности", - сказал он.

По данным источника в экстренных службах, в настоящее время обнаружено место падения самолета. Самолет упал в поле, с которого убран урожай. "Нашли воронку, насчет пилотов ясности нет", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияСтавропольский край
Прокурор потребовал пять лет колонии для Коваленко, обвиняемого в нападении на омоновца
Коваленко бросил урну в сторону бойца ОМОН
Читать полностью