Источник: летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ и их парашюты пока не найдены

Что известно о крушении Су-25УБ на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Участники поисково-спасательных работ пока не нашли катапультировавшихся при крушении на Ставрополье учебно-боевого штурмовика Су-25УБ летчиков или их парашюты, сообщил ТАСС во вторник источник во властных структурах региона.

"Самолет упал в Советском районе. Ни парашютов, ни пилотов. Пока в неизвестности", - сказал он.

По данным источника в экстренных службах, в настоящее время обнаружено место падения самолета. Самолет упал в поле, с которого убран урожай. "Нашли воронку, насчет пилотов ясности нет", - сказал собеседник агентства.