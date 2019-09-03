СК снял с участника митинга 27 июля Егора Жукова обвинения в массовых беспорядках

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Следствие сняло обвинения в массовых беспорядках с участника несанкционированной акции в Москве 27 июля Егора Жукова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Отмечается,что была установлена непричастность Жукова к "совершению массовых беспорядков". В связи с этим было прекращено уголовное преследование по ст. 212 Уголовного кодекса. Помимо этого, суд по ходатайству следствия изменил ему меру пресечения на домашний арест (Жуков был заключен под стражу).

Также следствие обвинило Жукова по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете"). Как сообщили в СК, в 2017 году Жуков разместил на своем YouTube-канале видео с публичными призывами к экстремистской деятельности "по мoтивам политическoй ненависти и вражды, включая насильственное изменение кoнституционного строя, мятежи и воспрепятствование закoнной деятельности сотрудников правоохранительных органов".

Ранее адвокат Жукова Леонид Соловьев сообщил ТАСС, что на основании экспертизы ФСБ следствие увидело в этом экстремистскую деятельность. Он также отметил, что защита не согласна с обвинением и считает доводы экспертизы предположительными.

Во вторник СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля - Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева - и отменил им меры пресечения. Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов, включая видеозаписи с камер наблюдения. Их действия были переквалифицированы на административные правонарушения, соответствующие материалы были направлены в полицию. Расследование уголовного дела в отношении других фигурантов продолжается, следствием устанавливается роль каждого из них в произошедших событиях.