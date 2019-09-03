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Открытое горение на складе пестицидов в Рязани ликвидировали

Как сообщалось ранее, в результате происшествия пострадал один человек, у него глубокие ожоги 90% тела

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пестицидами в Рязани. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.

"Открытое горение ликвидировано", - сообщил собеседник агентства.

Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС, пожар локализован на площади 700 кв. м. В результате ЧП пострадал работник склада, у него глубокие ожоги 90% тела.

Склад временного хранения "Инвестагропром" - крупный таможенно-логистический комплекс, расположенный в пригороде Рязани. Склад предоставляет услуги по хранению грузов и товаров, подлежащих процедуре таможенного оформления. Общая площадь складских помещений составляет 10 тыс. кв. м.

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