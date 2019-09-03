Прокурор потребовал пять лет колонии для Коваленко, обвиняемого в нападении на омоновца

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Государственный обвинитель потребовал наказание в виде пяти лет лишения свободы для участника акции протеста 27 июля Евгения Коваленко, бросившего урну в сторону бойца ОМОН. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, который рассматривает дело Коваленко, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти").

"Считаю, что вина подсудимого полностью доказана исследованными в суде доказательствами. Прошу суд назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал прокурор.

Защита подсудимого просила его оправдать. Сам Коваленко заявил, что хоть и бросил урну, но ни в кого не попал, а значит не причинил никому вреда. Приговор огласят 4 сентября.

Коваленко участвовал в несанкционированной акции протеста 27 июля. По версии следствия, он бросил урну в сторону бойцов Росгвардии, которые задерживали других митингующих.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. Следственный комитет заявил во вторник, что в отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование прекращено (четверо из них, Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок и Владислав Барабанов освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления, их действия были переквалифицированы на административные правонарушения и соответствующие материалы направлены в полицию. Кроме того, еще двоих арестованных, Егора Жукова и Сергея Фомина, по ходатайству следствия суд перевел под домашний арест. Позднее СК снял с Жукова обвинения в массовых беспорядках.

3 сентября были вынесены первые приговоры в рамках дела о массовых беспорядках 27 июля. Двое участников несанкционированной акции получили реальные сроки: Данила Беглец - два года лишения свободы, Иван Подкопаев - три года. Они оба признали вину, суд рассматривал их уголовные дела в особом порядке.