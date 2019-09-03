Спасатели нашли тела 20 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Работа по идентификации 20 тел погибших при пожаре на прогулочном судне Conception у острова Санта-Крус к западу от Лос-Анджелеса начнется немедленно. Об этом сообщил во вторник на встрече с журналистами шериф округа Санта-Барбара (штат Калифорния) Билл Браун.

"Спасателям удалось поднять 20 тел, и работа по их идентификации начнется уже сегодня, - сообщил он. - Найдены тела 11 женщин и 9 мужчин. Спасатели в аквалангах, спускавшиеся к корпусу затонувшего судна, видели еще 4-6 тел, однако поднять их пока не представляется возможным". После пожара неизвестной оставалась судьба 34 человек, находившихся в помещениях под палубой судна.

По словам шерифа, во вторник будут проведены работы по стабилизации корпуса затонувшего судна и после этого начнется операция по подъему тел.

Со своей стороны, представитель Береговой охраны Моника Рочестер сообщила, что с утра вторника прекращена операция по поиску тех, кто мог уцелеть при пожаре. "Самолет Береговой охраны совершил во вторник утром последний облет территории, - сообщила она. - Каких-либо новых следов трагедии не обнаружено".

Сигнал бедствия с прогулочного судна, на борту которого находились в общей сложности 39 человек, поступил в управление Береговой охраны в Лос-Анджелесе в понедельник в 03:15 (13:15 мск). На помощь терпящему бедствие судну были направлены два вертолета и три скоростных катера. Пожар на борту был настолько сильным, что спасателям долго не удавалось подняться на борт. Судно сгорело до ватерлинии и затонуло в 20 метрах от берега острова Санта-Крус на глубине 19,5 метра, его носовая часть торчит над водой.

Прогулочное судно Conception было построено в 1981 году и приписано к гавани Санта-Барбары (штат Калифорния). Оно рассчитано максимум на 46 человек. В минувшую субботу судно, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в трехдневный круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус - крупнейшего из пяти островов архипелага Чэннел, на территории которых создан национальный парк.