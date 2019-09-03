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Прокурор просит 4 года и 6 месяцев колонии для Жукова, обвиняемого в нападении на омоновца

Инцидент произошел на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Гособвинитель во вторник попросил Тверской суд Москвы приговорить к 4 годам и 6 месяцам колонии Кирилла Жукова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу признать вину Жукова доказанной и назначить ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима", - обратился к суду прокурор.

Кирилл Жуков на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве напал на сотрудника ОМОН. Согласно данным, озвученным в ходе судебных заседаний, ранее обвиняемый проходил срочную службу в Росгвардии.

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