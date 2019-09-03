СМИ: в Мехико дипломат из США стала жертвой разбойного нападения

МЕХИКО, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудница посольства США в Мексике подверглась разбойному нападению в Мехико. Вооруженный пистолетом преступник отобрал у 61-летней женщины часы марки Rolex стоимостью порядка $8 тыс., после чего скрылся, сообщила во вторник газета El Universal.

Нападение было совершено в районе Поланко на северо-западе Мехико. Начато расследование, помощь мексиканским следователям оказывают сотрудники посольства США. В распоряжении следствия есть изображение преступника, а также информация об автомобиле, на котором он уехал.

По данным прокуратуры Мехико, в период с января по июнь 2019 года число разбойных нападений в городе увеличилось почти на 30% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству пока не удалось улучшить положение в сфере безопасности в стране. По его словам, власти "смогли стабилизировать ситуацию", но "не добились снижения числа преступлений".