В Махачкале задержали двух криминальных авторитетов

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Махачкале во вторник двух криминальных авторитетов, изъяли у них оружие и крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

"3 сентября сотрудники полиции задержали 60-летнего уроженца Махачкалы и 51-летнего уроженца Гергебильского района. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемые являются так называемыми криминальными авторитетами", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, занимая высшее положение в преступной иерархии, подозреваемые руководят и координируют преступную деятельность, чем создают угрозу общественной безопасности РФ. "При обыске у задержанных обнаружено оружие, множество сим-карт и крупная сумма денежных средств в иностранной валюте и в рублях", - отмечается в пресс-релизе.

По признакам состава преступления в отношении подозреваемых СУ СК России по Дагестану возбуждены уголовные дела по ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). Максимальная мера по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.