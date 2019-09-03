Задержан обвиняемый в уклонении от налогов экс-глава Мурманского морского пароходства

МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор Мурманского морского пароходства, занимавший эту должность с февраля по июль 2019 года, задержан в рамках расследования уголовного дела о невыплате зарплаты и неуплате налогов. Об этом сообщается во вторник на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что экс-гендиректор пароходства сокрыл более 88 млн рублей, за счет которых должны были взыскать недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Ему предъявлено обвинение.

С февраля по июль 2019 года пароходство возглавлял Алексей Глазунов. Он сменил на этом посту Александра Брынцева, который был оштрафован на 200 тыс. рублей за невыплату зарплаты десяти работникам предприятия на общую сумму 2,8 млн рублей.

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 году. Сейчас это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. Помимо перевозок грузов и пассажиров, в том числе на международных направлениях, пароходство занимается геологоразведочными работами. Оно выполняет до 80% перевозок на трассах Северного морского пути в рамках северного завода.

В последние годы компания испытывает финансовые трудности, которые владельцы объясняют неблагоприятной конъюнктурой рынка, часть судов из-за долгов не могут покинуть зарубежные порты, несколько были проданы с аукционов.