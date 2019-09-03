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Электричка сбила насмерть 15-летнюю девочку возле станции "Лобня" в Подмосковье

По предварительной информации, она переезжала железнодорожные пути на велосипеде

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Электропоезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, которая переезжала железнодорожные пути на велосипеде вблизи подмосковной станции "Лобня". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"На перегоне между станциями "Лобня" и "Катуар" Савеловского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Одинцово - Лобня смертельно травмирована несовершеннолетняя 2004 года рождения. По предварительным данным, девушка переезжала железнодорожные пути на велосипеде перед приближающимся поездом", - сказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку.

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