СК возбудил уголовное дело по факту гибели в Турции 12-летней девочки из Петербурга

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели на отдыхе в Турции 12-летней девочки, похороны которой прошли во вторник в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказала она.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства. Расследованием занимаются следственные органы комитета по Ленинградской области.

18 августа 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. Медики были готовы перевезти девочку в Россию, но предупреждали о возможных осложнениях. Родители пострадавшей решили не рисковать и остаться в Турции. Девочка умерла в больнице днем 28 августа.

"По версии следствия, данная трагедия стала результатом оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, со стороны сотрудников отеля, которыми не было обеспечено надлежащее состояние элементов системы водоподготовки плавательного бассейна, пригодное для его безопасной эксплуатации", - сказала Петренко.

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Российские следователи расследуют еще один случай смерти девочки-подростка на отдыхе в Турции. Управлением СК по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей") по факту гибели на отдыхе 16-летней жительницы региона.

Кроме того, по словам Петренко, глава СК поручил провести проверку и "всесторонне разобраться в обстоятельствах гибели после получения травм на территории Турции 19-летней москвички и девочки 2013 года рождения".