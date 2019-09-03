Уровень воды в Амуре поднялся до 778 см

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре за сутки поднялся на 12 см, до 778 см. Началось активное подтопление частных домов и подвалов многоэтажек, сообщили ТАСС в городской администрации.

"Уровень Амура поднялся до 778 см, прибавив 12 см за сутки (опасной для города считается отметка 650 см - прим. ТАСС). Обстановка остается чрезвычайно сложной. В зоне подтопления 91 индивидуальный жилой дом, 296 приусадебных участков, 156 подвалов многоквартирных домов", - сказал представитель администрации.

Сутками ранее в Комсомольске-на-Амуре были подтоплены 84 частных дома, 289 приусадебных участков и 75 подвалов многоэтажек.

Власти призывают горожан не выкачивать воду из подвалов, чтобы не повредить фундамент, за исключением тех случаев, где она стоит очень высоко. Вода из подвалов уйдет вместе со спадом уровня Амура.

Представитель администрации уточнил, что электричество отключено в 65 частных домах в зоне паводка. В пунктах временного размещения находятся 28 человек.

В городе продолжают отсыпать дамбы - с конца июля, когда начались активные работы, завезли более 84 тыс. кубометров грунты (в том числе 4,5 тысячи за последние сутки). Работы идут круглосуточно. "ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в город доставило плавающий транспортер, он будет использоваться для сообщения с поселком Хорпинский в границах города. Туда с начала этой недели ходит вахтовка, но уровень воды поднимается, и добираться до него становится сложнее", - пояснил собеседник агентства.