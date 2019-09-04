Военные завершили возведение второй защитной дамбы в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 4 сентября. Военные железнодорожники завершили возведение второй защитной дамбы в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"Военнослужащие сводного отряда железнодорожного соединения округа завершили укрепление гидрозащитного сооружения на Индустриальном шоссе в Комсомольске-на-Амуре. Всего было использовано более 21 тыс. мешков с песком, общий объем материала составил более 600 тонн", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается доставка грунта на дамбу, расположенную в прибрежной линии, чтобы поднять ее до отметки в 9 метров. За сутки было доставлено почти 1,5 тыс. кубометров породы. Также военные оказывают помощь по укреплению дамб вблизи Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина (КНААЗ), продолжают заготавливать мешки с песком, за сутки подготовлено около 10 тыс. штук. Всего в работе задействовано более 120 человек, около 25 единиц техники.

Уровень воды в реке Амур около города в среду утром составил 778 см, прибавив 12 см за сутки. Число подтопленных жилых домов увеличилось с 84 до 91. Подтоплены также 296 приусадебных участков и 156 подвалов многоэтажных домов. В городе идет отсыпка улиц в низких местах, откачка грунтовых вод. В ближайшую неделю синоптики прогнозируют подъем уровня воды до 820 см.