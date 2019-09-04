Трамп из-за урагана "Дориан" объявил режим ЧС в Северной Каролине

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации в связи с ураганом "Дориан" и поручил оказать федеральную помощь местным властям. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Северная Каролина и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей из-за продолжающегося урагана "Дориан", - отмечается в сообщении. - Президент поручил Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям координировать усилия для предотвращения последствий урагана и предоставлять всю необходимую помощь".

Ранее Трамп сообщил в Twitter, что введет режим ЧС в штате по запросу сенатора Тома Тиллиса (республиканец). "Надеюсь, помощь не понадобится!" - отметил президент.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и со скоростью 2,5 м/с смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 м/с. Власти США ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина.