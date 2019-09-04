Число подтопленных домов в Хабаровском крае за сутки возросло до 194

ТАСС, 4 сентября. Общее количество жилых домов в зоне паводка в Хабаровском крае на утро среды увеличилось с 183 до 194. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По состоянию на утро 4 сентября <...> в зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 73 населенных пунктах. В 44 из них отмечается подтопление 194 частных жилых домов и 767 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Паводок затронул 92 участка дорог между населенными пунктами и внутри них. В зоне подтопления находится и около 2 тыс. дачных участков.

Жилые дома подтоплены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Амурском, Нанайском и Комсомольском районах.

В пунктах временного размещения находятся 29 человек, в том числе 9 детей. В ликвидации последствий паводка задействовано около 900 человек и 200 единиц техники.

По данным МЧС, уровень воды в Хабаровске за сутки снизился на 4 см, до 625 см. Возле Комсомольска-на-Амуре вода, напротив, поднялась на 12 см, до 778 см. В ближайшую неделю синоптики прогнозируют здесь подъем воды в Амуре до 820 см.