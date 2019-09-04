В Москве задержали подозреваемого в краже гаджетов из гримерки Бондарчука и Миронова

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве. Гаджеты принадлежали деятелям киноискусства, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет об актерах Федоре Бондарчуке и Евгении Миронове.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа столицы задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице Москвы. Похищенные гаджеты найдены", - сказала Волк.

По словам официального представителя МВД, сообщение о краже поступило в полицию 28 августа: подозреваемый проник в помещение и, похитив два мобильных телефона, скрылся. Материальный ущерб превысил 130 тыс. рублей.

Она отметила, что задержанный оказался ранее судимым за аналогичное преступление жителем Москвы. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.