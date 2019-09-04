Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

"Сегодня в результате продолжительных поисков в тайге на одной из пасек Михайловского района обнаружен пропавший 23 августа 2019 года 15-летний подросток. В настоящее время несовершеннолетний проходит медицинское обследование. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мальчик заблудился, собирая грибы.

26 августа по факту безвестного исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело. 29 августа ход его расследования был поставлен на контроль центральным аппаратом Следственного комитета РФ. В поисках участвовали следователи, полицейские, спасатели и волонтеры.