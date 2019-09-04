Ярошенко в тюрьме США не провели необходимое медобследование

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Отбывающий наказание в США российский летчик Константин Ярошенко до сих пор не прошел медицинское обследование, о котором он просил более полутора месяцев назад. Об этом ТАСС в среду сообщила супруга летчика Виктория Ярошенко.

"Он запросил обследование, чтобы выяснили, что с ним случилось, но пока никаких обследований не назначили, ничего не провели", - сказала она. Летчик обращался к администрации тюрьмы с просьбой о новом медицинском обследовании, чтобы выяснить причины болезни желудка, а также о назначении лечения артрита.

Кроме того, рассказала Виктория Ярошенко, летчик продолжает обращаться в администрацию тюрьмы с просьбой о проведении имплантации зубов. "Ему сделали протезы пластмассовые, но он говорит, в них не то что есть, в них разговаривать даже невозможно", - поделилась супруга.

Она добавила, что представители американской тюрьмы никак не реагируют на обращения летчика и российских дипломатов.

Ранее жена летчика сообщала ТАСС, что ее супруг был вынужден прибегнуть к лечению артрита народными методами, в том числе с помощью пчел. По ее словам, такое лечение не дало никакого результата и Ярошенко решил его прекратить.

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.