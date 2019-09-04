Источник: комиссия Минобороны работает на месте падения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье

ТАСС, 4 сентября. Комиссия Министерства обороны прибыла на место крушения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае для выяснения причин произошедшего. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На месте крушения работает комиссия Минобороны, выясняют причины. Поиск тел продолжается", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС представитель Следственного комитета России (СКР), к расследованию также привлечены следователи 55-го военного следственного отдела СКР из Пятигорска. Источник добавил, что работы ведутся в районе места крушения самолета на границе Советского и Новоселицкого районов Ставропольского края.

Во вторник, по данным Минобороны России, учебно-боевой штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае, двое летчиков катапультировались. Полет, как уточнили в ведомстве, проводился без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Источник в силовых структурах Ставропольского края сообщал ТАСС, что самолет вылетел с аэродрома под Буденновском.

Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку в связи с падением учебно-боевого самолета. Сообщалось об обнаружении места падения самолета в поле. Пилоты не найдены.