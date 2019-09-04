Автомобиль въехал в остановку в Пскове

ТАСС, 4 сентября. Легковой автомобиль в среду утром въехал в остановку в Пскове, в результате ДТП водитель погиб, пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Легковой автомобиль въехал в остановку на ул. Леона Поземского у дома 115. Имеется информация о четырех пострадавших", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе добавили, что за рулем автомобиля Chevrolet, который врезался в автобусную остановку, был мужчина 1952 года рождения, он погиб. Четыре женщины, стоявшие на остановке, получили различные травмы, одна находится в тяжелом состоянии.

"Пострадавшие госпитализированы. Людей на остановке было больше, им удалось отбежать, когда они увидели, что машина едет на остановку", - пояснили в управлении. На месте работают экстренные службы, следственно-оперативная группа.

В новость внесены изменения (09:20 мск) - добавлены подробности о происшествии.