Ураган "Дориан" пройдет вблизи побережья штатов Флорида и Джорджия

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины. Об этом сообщил во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно опубликованным центром данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 49 м/с. Ураган находится примерно в 150 км к востоку от мыса Канаверал (штат Флорида). Он движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.

По оценкам центра, в течение ближайших суток эпицентр урагана "Дориан" пройдет в опасной близости от восточного побережья Флориды, а также Джорджии". В этих штатах есть угроза наводнений, по оценкам центра, сильный ветер и бури могут представлять угрозу для местных жителей. В четверг ураган будет находиться вблизи побережья Южной Каролины, а также Северной Каролины. На территории всех четырех штатов действует режим чрезвычайной ситуации, жителям некоторых районов предписана эвакуация.

На Багамских островах жертвами урагана стали семь человек. Как видно на кадрах, которые транслировали американские телеканалы, в островном государстве повреждены или полностью разрушены сотни домов, затоплены обширные территории. Как отмечает телеканал CNN, большая часть портов на архипелаге разрушена.