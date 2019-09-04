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В Москве у водителя украли сумку с 3 млн рублей

Инцидент произошел на улице Сокольнический Вал

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Неизвестный на востоке Москвы распылил из баллончика в лицо водителю Lexus неизвестную жидкость и украл из салона машины сумку с более 3 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"3 сентября в 21:22 мск в службу "02" поступило сообщение о разбое по адресу: ул. Сокольнический Вал, д. 50, корп. 2. Полицейские, которые прибыли на место, установили, что неизвестный, распылив неустановленную жидкость из баллончика в лицо мужчине, находившемуся в салоне автомобиля Lexus LX 470, похитил у него сумку, в которой находились 3 млн 248 тыс. рублей, после чего скрылся", - сказали в полиции.

По данному факту проводится проверка.

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