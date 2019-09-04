Самолет China Eastern Airlines в Китае совершил экстренную посадку из-за пожара на борту

ШАНХАЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Cамолет авиакомпании China Eastern Airlines ("Восточные китайские авиалинии") вскоре после вылета в среду утром из аэропорта города Нанкин (восточная провинция Цзянсу) был вынужден вернуться обратно из-за пожара на борту. Как сообщает шанхайский информационный ресурс, инцидент произошел с рейсом MU2809, выполнявшим перелет по маршруту Нанкин - Сямэнь.

Самолет Airbus A320neo вылетел в Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь) из Нанкина в 07:16 по местному времени (02:16 мск). Через некоторое время в салоне произошло воспламенение переносного зарядного устройства у одного из пассажиров. Командир экипажа из соображений безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в Нанкине.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что часть внутренней обшивки возле окна обгорела. В момент воспламенения зарядное устройство, емкость которого соответствовала допустимым для проноса на борт нормам, не использовалось. О пострадавших информации не поступало.