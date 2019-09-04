Три пассажира попавшего в ДТП под Волгоградом автобуса госпитализированы

ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Три пассажира рейсового автобуса, который столкнулся в среду утром с автомобилем Renault Sandero под Волгоградом, доставлены в Михайловскую центральную районную больницу, сообщили журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Легковушка и рейсовый автобус с 17 пассажирами, направлявшийся из Москвы в Элисту, столкнулись в 05:15 мск в Новоаннинском районе на 729-730 км автодороги Волгоград - Москва. Ранее сообщалось, что погиб один человек, шестеро получили травмы, двое были госпитализированы.

"Предварительно, пострадали три пассажира автобуса - две женщины 1970 и 1984 года рождения и 55-летний мужчина, все доставлены в ГБУЗ "Михайловская ЦРБ", - сказали в комитете здравоохранения.

Водитель легкового автомобиля, личность которого не установлена, умер до прибытия бригады скорой медицинской помощи, добавили в комитете.

Как сообщили журналистам в региональном главке МВД, водитель автомобиля 1977 года рождения, житель Калмыкии, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом. После аварии остальные пассажиры уехали в Элисту другим автобусом. На трассе было организовано реверсивное движение, на месте ДТП работают экипажи ДПС.