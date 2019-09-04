Водитель врезавшейся в остановку в Пскове машины потерял сознание за рулем

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Водитель легковушки потерял сознание за рулем, это стало причиной ДТП на автобусной остановке в Пскове. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Водитель потерял сознание и совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находилось четыре пешехода", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП сам водитель погиб, еще четыре женщины, находившиеся на остановке, пострадали, одна из них находится в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы, а также следственно-оперативная группа.