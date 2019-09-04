В Хабаровском крае мужчина выстрелил в ребенка из пневматической винтовки

ТАСС, 4 сентября. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело после ранения ребенка из пневматического оружия. Подозреваемый мужчина задержан, сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

"3 сентября 2019 года во дворе жилого дома 6-летняя девочка получила ранение из пневматического оружия. По версии следствия, выстрел произвел 52-летний мужчина, проживающий на первом этаже жилого дома. Ему не понравилось, что во дворе шумят дети. Мужчина произвел выстрел в их сторону из пневматической винтовки. Мужчина задержан", - говорится в сообщении.

В СК также сообщили, что ребенку была оказана медицинская помощь, жизнь девочки вне опасности. Мужчина в момент стрельбы находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводится расследование.