На Ставрополье подросток застрелился из отцовского ружья

ПЯТИГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Следователи СКР выясняют обстоятельства смерти 14-летнего мальчика на Ставрополье, который получил смертельное ранение из ружья, сообщило в среду следственное управление СК РФ по краю.

"Ночью 2 сентября в больнице Пятигорска умер 14-летний мальчик, госпитализированный с травматическим ранением. В связи с происшествием следственный отдел по Предгорному району следственного управления СК РФ по краю проводит доследственную проверку", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером 2 сентября подросток, находясь во дворе своего дома в поселке Пятигорский, выстрелил из пневматического ружья, принадлежащего его отцу. От полученного ранения в голову мальчик умер в больнице.

"Следователь СКР осмотрел место происшествия, изъял пневматическое ружье, проводит проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в пресс-релизе.