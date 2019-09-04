Полиция Астрахани возбудила дело в связи хищения природного газа

АСТРАХАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении шестерых жителей Астрахани. Их подозревают в хищении природного газа на 13,5 млн рублей. Задержанные незаконно подключали к газопроводу пекарни, кафе и рестораны. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

"Следственной частью следственного управления УМВД России по области возбуждено уголовное дело в отношении 6 астраханцев в возрасте от 31 года до 50 лет, подозреваемых в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Полицией установлено, что они похитили природный газ, осуществив незаконное подключение к газопроводу низкого давления", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, оперативники обнаружили шесть врезок в магистральную сеть на крышах, цокольных этажах, в чердачных и других помещениях офисных зданий и жилых домов, расположенных в различных районах Астрахани. Отводы были замаскированы под системы охлаждения, стойки и опоры металлоконструкций, замурованы в бетонные стены. С целью документирования врезок привлекались метрологи, использовалась спецтехника, в том числе металлодетекторы. Злоумышленники делали врезки таким образом, чтобы газ шел в обход приборов учета, и использовали специальные клапаны.

"В ходе обысков, проведенных в региональной торговой сети супермаркетов, заведений общепита, административных и жилых зданиях полицейские изъяли серверы, документацию, компьютерную технику и носители информации. Похищенный газ общим объемом несколько тысяч кубометров использовался в пекарнях, на кухнях ресторанов и кафе для приготовления кондитерских изделий и пищевой продукции. По предварительным данным, общая сумма ущерба, причиненного компании-поставщику, составила более 13,5 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Факты были выявлены сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из УМВД России по Астраханской области. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще троим - в виде домашнего ареста, остальным - подписки о невыезде. Среди них директор коммерческой фирмы, старший техник по эксплуатации, менеджер, администратор, диспетчер и мастер. Следствием устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к хищениям.