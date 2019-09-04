Суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу из ружья в Казани

КАЗАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд города Казани заключил под стражу мужчину, стрелявшего в воздух из ружья в минувшее воскресенье. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"[Мужчине] вчера избрали заключение под стражу до 30 сентября", - сказала собеседница агентства.

В отдел полиции "Танкодром" поступило сообщение от очевидца, сообщившего, что в одном из районов города неизвестный стреляет из охотничьего ружья. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили мужчину, который вел себя агрессивно, в руках у него было охотничье ружье. Злоумышленник попытался скрыться, однако его задержали и доставили в отдел полиции.

У мужчины изъяли двуствольное охотничье ружье, гильзу и один патрон, которые отправили на исследование. По словам задержанного, он в конце августа обнаружил свернутый белый мешок, в котором находилось двуствольное охотничье оружие и два патрона. Он перепрятал находку, а 1 сентября, будучи в нетрезвом состоянии, взял оружие. Он встретился со знакомыми, с которыми у него был финансовый конфликт. Увидев молодых людей, он сделал один выстрел в воздух.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").