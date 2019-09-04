В ДТП на трассе "Каспий" под Рязанью погиб один человек

РЯЗАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате ДТП с участием Volkswagen Polo и минивэна на 226 км трассы Р-22 "Каспий" в Рязанской области. Об этом в среду сообщается на сайте регионального УМВД.

"В результате ДТП один пассажир минивэна погиб. Водителя автомобиля Volkswagen Polo и шестеро пассажиров минивэна госпитализировали в медицинское учреждение. Все участники ДТП совершеннолетние", - говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла около 7:45 мск, в Михайловском районе на 226 км автодороги Р-22 "Каспий". После столкновения Volkswagen Polo и минивэна, двигавшегося в сторону Москвы, обе машины загорелись.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Личности погибшего и пострадавших в ДТП устанавливаются. Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.