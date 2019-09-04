{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане задержали мать новорожденного, оставленного в пакете у магазина

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной

КАЗАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники угрозыска в Татарстане задержали мать младенца, оставленного в полиэтиленовом пакете возле магазина в селе Черемшан. Об этом в среду сообщает пресс-служба МВД по республике.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась продавец этого магазина 1983 года рождения. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной", - говорится в сообщении.

По информации МВД по региону, днем 3 сентября директор одного из магазинов села Черемшан обнаружил возле места работы новорожденного мальчика, завернутого в черный продуктовый пакет. Мужчина вызвал полицию и скорую медицинскую помощь. Внешне младенец был здоров, без телесных повреждений.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного").

Теги
РоссияТатарстан
Архангельские следователи проводят проверку в связи с гибелью пятилетней туристки в Турции
Ребенок 3 сентября утонул во время купания в бассейне
Читать полностью