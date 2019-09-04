В Волгоградской области задержали преступную группу, продававшую контрафактный алкоголь

ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Силовики задержали в Михайловском районе Волгоградской области преступную группу, промышлявшую продажей контрафактного алкоголя, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по области.

"В Михайловском районе изъята партия контрафактного алкоголя. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности - 45-летний житель города Михайловка, а также четверо ее участников - водитель, доставлявший продукцию, и грузчики. Возбуждено уголовное дело", - сказали в ГУ МВД по области.

Контрафактную продукцию подозреваемые приобретали на территории одной из республик Северного Кавказа и доставляли в Волгоградскую область, где она хранилась в гаражных боксах, принадлежащих одному из них. В дальнейшем алкоголь продавался постоянным покупателям на территории Михайловки, пояснили в ведомстве.

"Водитель и грузчики задержаны в момент перегрузки партии алкоголя без акцизных марок из грузового автомобиля. В общей сложности полицейские и сотрудники ФСБ изъяли из незаконного оборота почти 6 тыс. бутылок водки, бренди, вина, коньяка, виски, в том числе элитных брендов, на сумму свыше 1,3 млн рублей, а также более трех тонн спиртосодержащей жидкости в пластиковых пятилитровых канистрах", - уточнили в ГУ МВД.

Уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками"). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Ущерб, причиненный правообладателям торговых марок, установят в ходе следствия, добавили в ведомстве.