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Злоумышленник разбил окно в киностудии "ТриТэ" Никиты Михалкова

Инцидент произошел в Малом Козихинском переулке

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Неизвестный разбил стулом витринное окно в киностудии "ТриТэ" Никиты Михалкова в Малом Козихинском переулке в Москве. Об этом ТАСС сообщил во среду источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступил звонок от охранника студии, который заявил, что ночью неизвестный швырнул стул в витринное окно здания студии "ТриТэ" в Малом Козихинском переулке", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, по данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве. Полиция ведет розыск злоумышленника.

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