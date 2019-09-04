Архангельские следователи проводят проверку в связи с гибелью пятилетней туристки в Турции

АРХАНГЕЛЬСК, 4 сентября. /ТАСС/. Следственные органы начали доследственную проверку в связи с гибелью в Турции пятилетней девочки из Архангельской области. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Архангельской области.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки по факту гибели 5-летней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 3 сентября ребенок утонул в бассейне одного из турецких отелей.

Накануне в Санкт-Петербурге простились с другой недавно погибшей в Турции девочкой из России. 12-летнюю Алису 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна турецкого отеля. Девочку, находившуюся в критическом состоянии, экстренно госпитализировали, но 28 августа она умерла.