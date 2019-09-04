Источник: в Петербурге задержали менеджера регионального подразделения IKEA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Петербурге менеджера ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б", которое связано с группой компаний IKEA. Эту информацию ТАСС в среду подтвердил источник в следственных органах.

"Он был задержан. Предъявлено обвинение по ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп")", - сказал собеседник агентства.

По данным петербургского интернет-издания "Фонтанка.ру", задержание менеджера произошло в ресторане в центре Петербурга во время получения им 14 млн рублей от коммерсанта из строительной компании. За эти деньги, по информации издания, задержанный якобы обещал помочь предпринимателю взыскать с IKEA деньги за работы по установке систем безопасности в одном из ТРЦ города.

Уголовное дело возбудил следственный отдел по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу. Оперативный комментарий от управления ТАСС получить не удалось.

Согласно базе данных СПАРК, владельцем компании ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б" является ЗАО "ФУПРИН ХОЛДИНГ VI Б. В." (Нидерланды), которое также является соучредителем компаний ООО "ИКЕА ДОМ" и ООО "ИКЕА ТОРГ".