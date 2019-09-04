Суд признал виновным напавшего на омоновца Кирилла Жукова

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Тверской районный суд в среду выносит обвинительный приговор в отношении Кирилла Жукова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Кирилл Жуков совершил насилие в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья", - говорится в приговоре судьи Марии Сизинцевой.

Кирилл Жуков на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве, считает следствие, напал на сотрудника ОМОН. Согласно данным, озвученным в ходе судебных заседаний, ранее обвиняемый проходил срочную службу в Росгвардии. Ему вменяется применение насилия в отношении представителей власти, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ), вину он не признает. Гособвинитель во вторник попросил суд приговорить Жукова к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

На видеозаписи, которую показали федеральные телеканалы, снятый со спины Жуков пытается приподнять забрало шлема у одного из силовиков в оцеплении; когда он поворачивается вполоборота к камере, видно, что он улыбается. После этого сюжета СМИ назвали участника акции "провокатором".

Тверской суд Москвы во вторник вынес первые приговоры в рамках уголовного дела о массовых беспорядках: уроженец Молдавии Данила Беглец был осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а 25-летнего техника Ивана Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии. Оба были признаны виновными в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Суд рассматривал их уголовные дела в особом порядке, так как они полностью признали вину. Судебные процессы над двумя участниками несанкционированной акции заняли около двух часов.

Кроме того, как ожидается, Тверской суд в среду огласит приговор Евгению Коваленко, который, по версии следствия, бросил урну в сторону полицейских и бойцов Росгвардии.

Об акции 27 июля

После массовой акции 27 июля под арест были отправлены 15 ее участников. Но во вторник Следственный комитет РФ сообщил, что следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов дела о массовых беспорядках: Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов, включая видеозаписи с камер наблюдения. Их действия были переквалифицированы на административные правонарушения.

Расследование уголовного дела в отношении других пяти фигурантов продолжается. При этом следствие сочло возможным перевести из СИЗО под домашний арест двоих из них: 36-летнего активиста Сергея Фомина и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которому следователи предъявили новое обвинение в экстремизме. При этом СК прекратил уголовное преследование Жукова по делу о массовых беспорядках.

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, которые были объединены в одно производство.