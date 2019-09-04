В Рязанской области задержали 24 человека по подозрению в сбыте наркотиков

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала 24 местных жителя Рязанской области по подозрению в сбыте синтетических наркотиков на территории четырех регионов России, в ходе обысков изъято 7 кг запрещенных веществ. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в Рязанской области при попытке реализации запрещенных веществ посредством тайников-закладок задержаны 24 местных жителя - 17 мужчин и семь женщин", - рассказала она.

Злоумышленники, по словам Волк, являлись региональными представителями подпольного интернет-магазина по бесконтактному распространению наркотиков на территории Рязанской, Московской, Липецкой и Владимирской областей. Между подозреваемыми были четко распределены роли, а также установлена законспирированная система связи через интернет.

По данному факту было возбуждено более 40 уголовных дел, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Позднее они объединены в одно производство.

Суд в отношении девятерых подозреваемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе обысков из незаконного оборота было изъято около 7 кг сильнодействующих синтетических наркотиков, добавила представитель ведомства.