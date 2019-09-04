Пилоты упавшего на Ставрополье штурмовика Су-25УБ погибли

ТАСС, 4 сентября. Тела пилотов разбившегося во вторник на Ставрополье учебно-боевого штурмовика Су-25УБ обнаружены в самолете, сообщили ТАСС в среду в военной прокуратуре Южного военного округа.

Что известно о крушении Су-25УБ на Ставрополье

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Ранее об их гибели агентству сообщил источник в экстренных службах.

"Тела пилотов самолета найдены. Два человека. Обнаружены в самолете", - сказал представитель ведомства.

Гибель летчиков подтвердили в Минобороны. "Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов. Летчики не успели катапультироваться", - сказали в ведомстве.

Источник в военных кругах в свою очередь уточнил ТАСС, что офицеры, пилотировавшие разбившийся в Ставропольском крае учебно-боевой штурмовик Су-25УБ, заканчивали Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Другой источник добавил ТАСС, что пилоты штурмовика - выпускники 2003 и 2011 годов.

Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку в связи с падением учебно-боевого самолета. Сообщалось об обнаружении места падения самолета в поле.