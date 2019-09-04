Полиция в Москве задержала мужчину, похитившего кроссовки за 300 тыс. рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, похитившего у молодого человека кроссовки за 300 тыс. рублей в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

"В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 18-летний москвич, который сообщил, что у одного из домов по улице Малые Каменщики неизвестный брызнул ему в лицо из газового баллончика и похитил пакет с кроссовками стоимостью 300 тыс. рублей, - рассказал собеседник агентства. - Но находившиеся неподалеку друзья потерпевшего бросились в погоню, после чего нападавший бросил пакет с обувью и скрылся".

По словам Титова, правонарушитель задержан, им оказался 22-летний житель Подмосковья. В ходе обыска по месту жительства у него обнаружены шапка-балаклава и медицинские маски.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.