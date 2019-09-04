{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека пострадали в результате хлопка газа в доме в Иркутской области

Инцидент произошел в Ангарске

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Хлопок газа произошел в среду в жилом доме в Ангарске Иркутской области, в результате пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения", - сказал собеседник агентства. Погибших нет. "Три человека получили ожоги легкой степени, от госпитализации отказались", - уточнили в МЧС.

В квартире повреждено остекление, несущие конструкции не нарушены.

Теги
РоссияИркутская область
К Мексике приближается тропический шторм "Фернанд"
Скорость ветра в его пределах достигает 23,6 м/с
Читать полностью