Три человека пострадали в результате хлопка газа в доме в Иркутской области

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Хлопок газа произошел в среду в жилом доме в Ангарске Иркутской области, в результате пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения", - сказал собеседник агентства. Погибших нет. "Три человека получили ожоги легкой степени, от госпитализации отказались", - уточнили в МЧС.

В квартире повреждено остекление, несущие конструкции не нарушены.