Задержан водитель катера, насмерть сбивший вейкбордиста на Москве-реке

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали водителя катера, сбившего насмерть вейкбордиста на Москва-реке. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Подозреваемый 1973 года рождения задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения", - сообщила Марковская.

1 сентября около 22:20 мск житель столицы, управляя катером "Фортуна", сбил мужчину, катавшегося на вейкборде по Москве-реке в районе Живописной набережной Красногорска. Пострадавший скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель катера скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 268 УК РФ ("Нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека").

Ранее представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила ТАСС, что в связи с инцидентом начата прокурорская проверка.