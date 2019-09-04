МВД подтвердило задержание менеджера регионального подразделения IKEA в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция подтвердила задержание директора регионального филиала компании, связанной с IKEA, по подозрению в коммерческом подкупе в Петербурге.

"Задержан руководитель одного из проектов крупной девелоперской компании. Предварительно установлено, что фигурант потребовал 14 млн рублей от представителя организации, занимающейся промышленным строительством. За эти деньги руководитель проекта обещал подписать ряд документов указанной строительной фирмы в адрес подрядной организации для судебного разбирательства", - сказано в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, распространенном в среду.

В ГУ МВД добавили, что мужчину задержали в одном из петербургских кафе в тот момент, когда он подписывал документы и получал деньги. Уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп" возбудил следственный отдел по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу. В пресс-службе следственного управления рассказали, что, по версии СК, задержанный потребовал 14 млн рублей за подписание претензионных писем о выполнении дополнительного объема работ по договору строительного подряда на сумму более 369 млн рублей, не предусмотренного договором.

"Данные письма в дальнейшем могли быть использованы в судебном разбирательстве по взысканию указанных денежных средств в качестве подтверждения соблюдения сторонами претензионного порядка урегулирования спора", - добавили в пресс-службе СК.

Источник в следственных органах ранее сообщал ТАСС, что в центре Петербурга задержан менеджер ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б". Согласно базе данных СПАРК, владельцем компании ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б" является ЗАО "ФУПРИН ХОЛДИНГ VI Б. В." (Нидерланды), которое также является соучредителем компаний ООО "ИКЕА ДОМ" и ООО "ИКЕА ТОРГ".