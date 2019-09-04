Следователи Ленобласти переквалифицировали дело после смерти в Турции девочки из России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области переквалифицировали уголовное дело после гибели на отдыхе в Турции 12-летней девочки, похороны которой прошли во вторник в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области, теперь уголовное дело расследуется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщала, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

"В связи со смертью девочки уголовное дело переквалифицировано на вторую часть статьи УК РФ", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, со стороны сотрудников отеля не было обеспечено надлежащее технически-исправное состояние элементов системы водоподготовки плавательного бассейна, пригодное для его безопасной эксплуатации.

"Наши следователи пока работают на уровне запроса правовой помощи, не выезжая на территорию Турции. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ", - сказали в пресс-службе.

18 августа 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. Медики были готовы перевезти девочку в Россию, но предупреждали о возможных осложнениях. Родители пострадавшей решили не рисковать и остаться в Турции. Девочка умерла в больнице днем 28 августа. Во вторник, 3 сентября, ее похоронили в Петербурге.

Обновлено в 14:13 мск, добавлены подробности после 3-го абзаца.