В Архангельской области возбудили дело из-за гибели пятилетней россиянки в Турции

АРХАНГЕЛЬСК, 4 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью 3 сентября в Турции пятилетней девочки из Архангельской области. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Архангельской области.

"По факту гибели 5-летней гражданки Российской Федерации, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ребенок утонул в бассейне одного из отелей поселка Окурджалара на территории Турции.

Накануне в Санкт-Петербурге простились с другой недавно погибшей в Турции девочкой из России. 12-летнюю Алису 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна турецкого отеля, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. Девочка умерла в больнице днем 28 августа.