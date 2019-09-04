На Ямале возобновились поиски пропавшего в августе вертолета с тремя пассажирами

ТАСС, 4 сентября. Спасатели возобновили поиски пропавшего в августе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) вертолета Ми-2 с тремя пассажирами на борту. Об этом сообщается в среду на сайте департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

По данным департамента, вертолет вылетел из микрорайона Коротчаево города Новый Уренгой ЯНАО в поселок Дудинка Красноярского края 11 августа, но в место назначения не прибыл. Проведенные тогда поисково-спасательные работы не принесли положительных результатов и были приостановлены.

"По обращению Сургутского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России, окружной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности организовал силами "Ямалспас" дополнительные поисковые работы пропавшего без вести вертолета", - говорится в сообщении.

В департаменте выразили надежду, что место падения вертолета могут случайно обнаружить оленеводы, рыбаки или охотники. "Пропавший без вести вертолет Ми-2 имеет корпус синего цвета без регистрационных номеров", - добавили в ведомстве.