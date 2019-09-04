Источник: один человек пострадал в результате пожара в магазине в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пожар возник в магазине в Сергиевом Посаде Московской области, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание произошло на ул. Кооперативная д. 3а в магазине. В настоящий момент площадь горения составляет 80 кв. м, горит кровля здания. Известно, что один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, до прибытия пожарных из здания были эвакуированы 12 человек. У пострадавшего мужчины ожоги рук и ног второй степени.

"Произошло возгорание в здании рядом с платформой Сергиев Посад, но не принадлежащем ОАО "РЖД". На движение поездов ситуация не повлияла. Турникетные павильоны работают в штатном режиме, никаких ограничений доступа к платформам нет", - уточнили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.

В новость были внесены изменения - (14:45 мск) - добавлены подробности.