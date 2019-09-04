Украина объявила в розыск главу избиркома Республики Крым

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Украинские власти объявили в розыск главу Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева, которого Киев обвиняет в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщила в среду так называемая прокуратура Автономной республики Крым, подведомственная Генеральной прокуратуре Украины.

"Сейчас в рамках уголовного производства главе Избирательной комиссии Республики Крым сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти, также указанное лицо объявлено в розыск", - говорится в сообщении.

Ранее украинский суд предоставил разрешение на осуществление специального заочного досудебного расследования в отношении главы избиркома Крыма. Уголовное дело в отношении Малышева, как утверждают в "прокуратуре Автономной республики Крым", связано с запланированными на 8 сентября выборами Государственного совета Республики Крым, которые Киев считает незаконными.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.